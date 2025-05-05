Российские оккупанты закрыли мост в Ласточкино гнездо во временно оккупированной Ялте

Ласточкино гнездо / © Центр национального сопротивления

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В Ялте оккупанты перекрыли мост в Ласточкино гнездо — «из-за аварийного состояния» На самом деле — через военные объекты и режимный доступ.

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Мост не будет работать "до следующего сезона", но почему "ремонт" начинают именно сейчас, на старте лета.

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"Ибо в Крыму уже не до туристов — там хозяин армия РФ. ЗРК, склады, блокпосты, госпитали. И Ласточкино гнездо — не исключение", — говорится в сообщении.

ЦНС напоминает: каждый ремонт под контролем РФ — прикрытие для армии или схема распила.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об уничтожении военных объектов в оккупированном Крыму. Силы обороны провели операцию по уничтожению российских военных объектов.