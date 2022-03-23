Российские оккупанты завладели новейшей лабораторией стоимостью 6 млн евро в Чернобыльской зоне отчуждения

Лаборатория выполняла стратегические уникальные функции.
Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую центральную аналитическую лабораторию в городе Чернобыль, которая является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий.
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в сообщении в Facebook.
Благодаря инструменту ЕС по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности вместе с украинским партнером ДАЗВ в 2015 году успешно реализован проект, направленный на усовершенствование инфраструктуры по обращению с радиоактивными отходами. Почти 100 единиц современного стоимостного аналитического оборудования, аналогов которого нет в Европе.
Лаборатория выполняла стратегические, уникальные функции, а именно:
- проведение характеризации проб радиоактивных отходов из Чернобыльской зоны отчуждения по физическим, химическим и радиационным показателям;
- аналитическая помощь при проведении проверки соответствия состояния упаковки кондиционированных отходов спецификациям;
- разработка необходимых методик для осуществления контроля и стандартизации;
- предоставление аналитических услуг по вопросам государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности и контроля за выполнением лицензионных условий при осуществлении деятельности в сфере обращения с радиоактивными отходами;
- консультационная поддержка органов государственного управления в вопросах путей реализации концепции развития зоны отчуждения;
- экспертно-аналитическая и методическая поддержка участников процесса обращения с радиоактивными отходами.
"На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые сегодня находятся в руках врага, чем надеемся он навредит себе, а не цивилизованному миру", — говорится в сообщении.
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