Российские оккупанты завладели новейшей лабораторией стоимостью 6 млн евро в Чернобыльской зоне отчуждения

Лаборатория выполняла стратегические уникальные функции.

Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую центральную аналитическую лабораторию в городе Чернобыль, которая является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в сообщении в Facebook.

Благодаря инструменту ЕС по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности вместе с украинским партнером ДАЗВ в 2015 году успешно реализован проект, направленный на усовершенствование инфраструктуры по обращению с радиоактивными отходами. Почти 100 единиц современного стоимостного аналитического оборудования, аналогов которого нет в Европе.

Лаборатория выполняла стратегические, уникальные функции, а именно:

проведение характеризации проб радиоактивных отходов из Чернобыльской зоны отчуждения по физическим, химическим и радиационным показателям;

аналитическая помощь при проведении проверки соответствия состояния упаковки кондиционированных отходов спецификациям;

разработка необходимых методик для осуществления контроля и стандартизации;

предоставление аналитических услуг по вопросам государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности и контроля за выполнением лицензионных условий при осуществлении деятельности в сфере обращения с радиоактивными отходами;

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консультационная поддержка органов государственного управления в вопросах путей реализации концепции развития зоны отчуждения;

экспертно-аналитическая и методическая поддержка участников процесса обращения с радиоактивными отходами.

"На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые сегодня находятся в руках врага, чем надеемся он навредит себе, а не цивилизованному миру", — говорится в сообщении.

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