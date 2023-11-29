Российские оккупанты жалуются на отсутствие пороха на фронте — перехват ГУР

Родственник мобилизованного оккупанта, в частности, рассказывает о проблемах со средствами связи.

Российские оккупанты продолжают жаловаться на плохие поставки. Если раньше они говорили, что у них нет питьевой воды, то сейчас речь идет об отсутствии пороха.

Об этом говорит разговор захватчиков, который перехватила украинская разведка.

Как отмечается, родственник мобилизованного оккупанта рассказывает о проблемах со средствами связи, изготовлением боеприпасов для обеспечения потребностей временно находящихся на нашей территории группировки оккупантов.

"Пороха нет, того нет ... Все ху***т на оборонку. Хохлы там показывают, им танки, бл**ь эти импортные дали…”, — жалуется оккупант.

Напомним, что оккупанты вынуждены наступать малыми штурмовыми группами под Авдеевкой из-за колоссальных потерь.

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