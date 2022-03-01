Российские окупанты испытывают существенное облучение в Чернобыльской зоне отчуждения

В будущем кафиры будут иметь онкозаболевание.

Российские захватчики, захватившие ЧАЭС, испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщают в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности ГП Госатомрегулирования Украины.

"Находясь в зоне отчуждения сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний", — говорится в сообщении.