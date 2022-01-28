Российские пограничники задержали в оккупированном Крыму двух украинских рыбаков

По этому факту полиция возбудила уголовное производство.

Российские пограничники в акватории Черного моря незаконно задержали двух рыбаков из Украины, вышедших в море 25 января из Херсонской области.

Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Телеграмме.

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Денисова сообщила, что два рыбака Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа Херсонской области и после этого домой не вернулись. Впоследствии стало известно, что они были задержаны пограничниками РФ.

По предварительной информации, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона.

Украинская омбудсмен отметила, что по этому факту ГУ Национальной полиции в Херсонской области возбудило уголовное производство по ч.1ст.146-1КК Украины (насильственное исчезновение).

"Задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права. Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины и не допустить нарушения их основополагающих прав и свобод", — призвала Денисова.

Сейчас украинские рыбаки задержаны пограничной службой России, украинская сторона требует скорейшего их возвращения домой.

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