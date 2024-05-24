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Российские пропагандисты "ноют", что ВСУ начали получать достаточно оружия

Российские пропагандисты "ноют", что ВСУ начали получать достаточно оружия

ВСУ дают отпор оккупантам

Наступление окупантов остановилось из-за больших потерь.

Российские пропагандисты обеспокоены из-за возобновления поставок оружия для бойцов ВСУ из-за чего российское продвижение на фронте остановилось.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

Он заявил, что на своих передачах российские так называемые "военкоры" снова "ноют" из-за того, что теперь в ВСУ есть чем давать отпор российским захватчикам.

Наступление российских захватчиков увязло во всех направлениях.

Пропагандисты жалуются на большие потери и нехватку людей в армии РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия хотела взять под контроль водоснабжения Харькова.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ выполнила только первую часть своей задачи в Харьковской области.

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