Российские пропагандисты показали, как и из чего морские пехотинцы РФ готовятся убивать украинцев: видео

Российские СМИ показывают, как и из чего морские пехотинцы РФ готовятся убивать украинцев.

Пропагандисты демонстрируют тяжелую технику и оружие российских военных на позициях в Украине.

Соответствующее видео Минобороны РФ публикуют СМИ РФ.

"Кадры боевой работы подразделений бронегруппы морской пехоты Тихоокеанского флота на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть тяжелую технику оккупантов, боеприпасы и стрелковое оружие, которое решисты приготовили, чтобы убивать украинцев.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 208-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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