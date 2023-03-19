Российские пропагандисты показали встречу Путина с жителями Мариуполя (видео)

Российская пропаганда показала еще один ролик с президентом РФ Владимиром Путиным, который приехал ночью во временно оккупированный Мариуполь. В частности, появились кадры встречи с "местными" жителями.

Согласно информации СРП, диктатор побывал в микрорайоне "Невский", где оккупанты построили несколько многоквартирных домов для мариупольцев, и выслушал слова благодарности от людей.

На записи Путин стоит во дворе с новыми многоквартирными домами, видна новая детская площадка, улица чистая. Картинка выглядит так, будто оккупанты никогда и не разрушали и не обстреливали Мариуполь.

Присутствующие делают вид, что удивлены визитом Путина. Один из мужчин говорит, что рад лично видеть диктатора вживую, потому что так только видел его в телевизоре.

Одна женщина благодарит его "за победу" и говорит: "Мы за вас молимся. Мы дождались". На вопрос Путина, нравится ли им новое жилье, эмоционально отвечает, что это "кусочек рая сейчас здесь".

Впоследствии Путин заходит в новую квартиру, где на кухне накрыт стол, осматривая ее.

"Сколько у вас здесь комнат?" – спрашивает он.

"Три. Было три, и дали три", — отвечает ему тот же пенсионер.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в Мариуполь на вертолете, проехал по городу на автомобиле, осмотрел несколько объектов и пообщался с местными жителями.

Вчера 18 марта диктатор Путин посетил Крым для открытия школы искусств. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что якобы с Путиным планировалось совещание по видеосвязи, но российский президент прибыл лично.

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