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Российские пропагандисты придумали новый бред об Украине (видео)

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Российские пропагандисты придумали новый бред об Украине (видео)

Российская пропаганда / Фото: Associated Press

Кажется, россияне уже выдали все самые абсурдные фантазии об Украине, но они каждый раз себя превосходят.

Так, коллаборант из Донецка Александр Семченко на российском телеканале заявил, что "Украину оккупировали евреи и НАТОвцы". Мол, граждан нужно освободить от "еврейской камарильи Зеленского".

Видео опубликовал журналист Денис Казанский.

Российские пропагандисты придумали новый бред об Украине

Российские пропагандисты придумали новый бред об Украине

"Если Россия выиграет, то и Украина выиграет. Вся Украина, весь украинский народ, кроме этой еврейской комарильи во главе с Зеленским, которая выполняет функции оккупационной администрации. А оккупантами являются НАТОвцы", – заявил Семченко.

Предположение неправильное, неуважаемые россияне. Мы выигрываем только тогда, когда полностью освободим нашу землю от вас.

Напомним, захватчики расширяют пропагандистскую сеть на временно подконтрольных территориях.

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