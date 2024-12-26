Российские пропагандисты пугают наступлением на Херсон: в СНБО объяснили действия и цель врага

Действия армии РФ на Херсонщине не имеют ничего общего с наступлением на сам город.

На Херсонщине россияне пытаются проводить десантные операции на острова. Силы обороны их уничтожают и очень эффективно.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Россия несет потери

При этом, добавляет Коваленко, российские пропагандисты пугают наступлением на город Херсон, хотя речь об этом не идет.

"Ключевой замысел врага, к которому наша армия готова, – это вот эти попытки россиян группами на лодках десантироваться на определенные участки островов", – отметили в СНБО.

Руководитель ЦПД акцентировал, что опасность для Херсона также представляют вражеские дроны, артиллерия и авиация, как и раньше.

Ранее в СНБО прокомментировали ситуацию по Херсону. Любые планы врага известны, Силы обороны ко всему готовы.

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