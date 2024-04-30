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Российские пропагандисты пытаются заверить, что украинцы на оккупированных территориях счастливы

Российские пропагандисты пытаются заверить, что украинцы на оккупированных территориях счастливы

Оккупированные территории Украины/фото иллюстративный / Фото: Associated Press

Пропагандисты рассказывают, что на захваченных территориях россияне белят деревья и устанавливают скамейки.

Российские пропагандисты распространяют информацию, что украинцы на оккупированных территориях счастливы. И именно потому, что россияне устанавливают скамейки и белят деревья.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

"Слабоумные российские пропагандисты вполне серьезно рассказывают, что украинцы на оккупированных территориях счастливы, потому что оккупанты устанавливают лавочки и белят деревья. Якобы при Украине такого не было 30 лет", — рассказал журналист.

Он также добавил, что оккупанты искренне не понимают, почему украинцы их презирают и ненавидят.

Напомним, что российские пропагандисты начали ругаться на девушку из Донецка, которая посетила Россию и сказала, что она – "колхоз".

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