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Российские пропагандисты распространяют фейк об импорте Украиной инфицированной крови для бойцов ВСУ

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Время на прочтение
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Российские пропагандисты распространяют фейк об импорте Украиной инфицированной крови для бойцов ВСУ

фото иллюстративный / Фото: УНИАН

Свою ложь об импорте зараженной крови пропагадисты РФ подкрепляют поддельным письмом якобы от Минобороны Украины.

Российские пропагандисты распространили очередную дезинформацию о том, что в связи с ситуацией на фронте Украина нуждается в донорской крови, и поэтому якобы попросила ее у членов-стран НАТО. Они добавили, что после выборочной проверки якобы переданной крови было обнаружено, что она инфицирована. По словам пропагандистов, эта информация "подтверждается" письмом Министра здравоохранения Украины Виктором Ляшко.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что эта информация – ложная.

"Предостерегаем! Такая информация не соответствует действительности. Как сообщил Минздрав Украины, "за весь период войны Украина ни разу не обращалась к партнерам за донорской кровью. Украина выстроила национальную службу крови, которая обеспечивает доступ к качественной донорской крови в достаточном количестве".При этом "любая донорская кровь всегда проходит лабораторные исследования", — говорится в сообщении.

В Центре противодействия информации добавили, что фейковость упомянутого российскими пропагандистами "официального" письма видна невооруженным глазом, ведь она не отвечает требованиям оформления официальных документов в Украине.

Громкий фейк РФ

Как известно, Россия славится распространением дезинформации, в частности, что касаеться ситуации в Украине. Недавно Кремль распространил в мире чушь о том, что Украина якобы готовит "грязную бомбу" и хочет применить ее на своей территории. Впрочем, международное сообщество совсем не поверило во лживые обвинения РФ.

В свою очередь американский генерал Бен Годжес предупреждает: заявления России о "грязной бомбе" могут свидетельствовать о подготовке к "сделке под чужим флагом". По всей видимости, Путин может сам применить ядерное оружие, чтобы обвинить в этом Украину.

Российский публицист Андрей Пионтковский предположил, что Путин решил провести громкую кампанию с грязной бомбой, чтобы отвлечь внимание от отступления из Херсона.

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Дата публикации
Просмотры
610
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