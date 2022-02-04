Российские пропагандисты запустили фейк о том, что Нацкорпус изготовил "грязную радиоактивную бомбу"

Российские пропагандисты запустили фейк о том, что Нацкорпус изготовил "грязную радиоактивную бомбу"

На фоне новостей о возможном наступлении РФ пропагандисты особенно активизировались.

В пятницу, 4 февраля, на российских Telegram-каналах начали разгонять фейковое видео о том, что украинская организация Нацкорпус якобы изготовила "грязную радиоактивную бомбу". В Национальном корпусе опровергли информацию о якобы изготовлении активистами партии "грязной" бомбы и назвали это "фейком", а всю эту историю - "произведением больной фантазии россиян с целью дискредитации как партии, так и в целом Украины".

Так, ролик появился на Telegram-канале "Военный обозреватель". При этом на записи даже "пририсовали" логотип Нацкорпуса.

Пропагандистские каналы утверждают, что "грязную бомбу" члены НК планируют использовать "против российских войск в случае вторжения".

"Самодельное взрывное устройство имеет все компоненты СВУ, но о его работоспособности говорить уверенно нельзя. Боевики (именно так окрестили пропагандисты якобы членов НК, - УНИАН.) утверждают, что устройство снаряжено ядерными материалами, для чего показан дозиметр", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что текст "изобилует" ошибками, нетипичными для носителей украинского языка: "пораження", а не "ураження", "розробленний" вместо "розроблений", "використан" вместо "використаний", "радиоактивним" вместо "радіоактивним".

Ранее разведка Соединенных Штатов получила данные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с использованием фейкового видео. По сценарию, в фейковом ролике россияне хотели изобразить "нападение украинских военных" на территорию РФ или на русскоязычное население на Донбассе.