Российские пропагандисты заявляют о "прекращении ракетных ударов": в Украине прокомментировали

Рупоры Кремля — путинские пропагандисты заявили, что решили прекратить массовые ракетные удары. Впрочем, в Украине это называют вбросом россиян и отрицают это.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он призвал не доверять вбросам пропаганды РФ. Ведь армия страны-агрессорки наоборот накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации.

"Количество уже позволяет осуществить обстрел, также готова и сама авиация. Соответственно важно быть готовыми к этому", — отмечает Коваленко.

Заметим, что один из так называемых российских военкоров заявил, что якобы массированных ракетных ударов по Украине якобы больше не будет. Мол, стратегической авиации "сказали выдохнуть и расслабиться". Впрочем, отметил "военкор", "удары могут восстановиться как "соответствующий аргумент, чтобы вынудить Украину сесть за стол переговоров".

Напомним, эксперт по авиации Валерий Романенко заявил, что у армии РФ есть возможности для массированного удара. Атака может произойти с наступлением морозов. оккупанты собирают ракеты.

Читайте также: