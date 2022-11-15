Российские ракеты попали по стране НАТО Польше: что об этом сказал Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на падение российских ракет в польском городе Пшеводув и заявил, что это произошло в результате ракетного удара РФ.

Об этом глава государства сказал в традиционном вечернем обращении за 15 ноября.

Зеленский выразил искренние соболезнования Польше в связи с гибелью ее граждан из-за российских ракет. Он подчеркнул, что братская Польша может рассчитывать на поддержку Украины.

"Мы говорили об этом. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Уже распространялся на территорию Молдовы. А сегодня российские ракеты ударили по Польше, по территории нашей дружественной страны. Погибли люди. Примите, пожалуйста, соболезнования от всех украинских братьев! И я хочу сейчас сказать всем нашим польским братьям и сестрам... Украина всегда вас поддержит! Свободных людей террор не сломает! Победа возможна, когда нет страха! У нас с вами нет ", — сказал политик.

Лидер Украины призвал страны Европы принять меры в Россию, а падение вражеской ракеты назвал "очень существенной скалацией" со стороны Москвы.

"Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Польша, государства Балтии... Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше. Надо поставить на место террориста! Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, кого могут добиться российские ракеты. Бить ракетами по территории НАТО... Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать", — подчеркнул он.

Российские ракеты упали на территорию Польши

Во вторник, 15 ноября, в городе Пшеводув попали российские ракеты, произошел взрыв на территории фермы, погибли два человека. Это произошло в 15:40 (именно в это время Россия обстреливала Украину) по варшавскому времени на зерноприемном пункте.

В США подтверждают, что во время массированных обстрелов по Украине российские ракеты пересекли территорию члена НАТО Польши, где два человека были убиты.

Союзники по НАТО рассматривают падение российской ракеты на территории Польши как эскалацию со стороны Москвы. Они призывают НАТО ввести в действие 4 статью Альянса — закрытие и оборона воздушного пространства над Украиной.

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