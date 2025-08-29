Российские ракеты теряют качество: эксперт объяснил главные проблемы оккупантов

Ракета / © Getty Images

Российские крылатые и баллистические ракеты стали менее эффективными. Причиной стали международные санкции и дефицит специалистов в военно-промышленном комплексе РФ.

Об этом сказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Как повлияли санкции

Эксперт пояснил, что Россия уже не может беспрепятственно производить новые ракеты.

«Санкции и уменьшение количества работников, которые разбираются в сложных процессах серийного производства, привели к серьезным проблемам для россиян. Фактически они ограничены возможностями пусков, кроме «Искандер-М», — рассказал Криволап.

Особые трудности оккупанты испытывают с запуском гиперзвуковых ракет «Кинжал». Они могут использоваться только с самолетов МиГ-31К, количество которых существенно сократилось.

«Из 12 самолетов осталось 5 или 6, в зависимости от того, учитывать ли прототип. Поэтому больше 5-6 «Кинжалов» одновременно россияне не способны запускать. Если посмотреть последние атаки, больше четырех ракет одновременно не применяли», — объяснил эксперт.

Как можно остановить массированные атаки по Украине

По словам Криволапа, чтобы полностью остановить удары «Кинжалами», достаточно уничтожить несколько МиГ-31К. В то же время оккупанты пытаются модернизировать авиацию, однако это требует значительных изменений в конструкции самолетов.

«Чтобы запустить «Кинжал», приходится выбрасывать из самолета все лишнее и оставлять только нужное для запуска. Это еще раз подтверждает, что у россиян серьезные проблемы с применением этого оружия», — подытожил он.

Напомним, 28 августа стало известно, что РФ поразила корабль Военно-морских сил ВСУ. По состоянию на вчера сообщалось, что подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Однако несколько военных моряков ищут после удара.

Заметим, минобороны страны-агрессора и российские пропагандистские Telegram-каналы распространяли информацию, что речь идет якобы о разведывательном корабле Военно-морских сил Украины «Симферополь». Оккупанты утверждали, что атаковали, когда корабль стоял в устье Дуная.