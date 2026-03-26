Над Харьковом заметили дроны на парашютах: для чего они (фото)

БпЛА на парашютах

Реклама

В Харькове зафиксировали, как сбитые российские беспилотники спускаются на парашютах. Видео активно распространяют в Сети, а кадры были сняты в районе Салтовки.

Об этом, в частности, рассказал Советник Минобороны Украины по технологиям и эксперт по БпЛА и РЭБ Сергей Бескрестнов «Флэш».

«Не понял, что за ажиотаж находился в Telegram-каналах. Все разведывательные БпЛА спускаются на парашютах. Парашют выпускается по команде оператора или вследствие удара по БпЛА. Поэтому нашим солдатам часто удается найти российский разведывательный БпЛА целым», — написал он.

Реклама

Что говорят о БпЛА на парашютах в Воздушных силах

В Воздушных силах ВСУ также рассказали о БпЛА на парашютах. По словам начальника управления коммуникаций командования ПСУ, полковника Юрия Игната, такие беспилотники не являются чем-то экстраординарным. Игнат отметил, что подобные беспилотники с парашютами имеются как у российской армии, так и у украинских военных.

По словам Игната, парашют спускается либо по команде оператора, либо в случае, если дрон был поражен. Именно поэтому украинские защитники часто находят вражеские БпЛА почти целыми после их уничтожения.

«Это, прежде всего, разведывательные дроны, которые планируют вернуться назад, спустившись на парашюте, — либо для повторного использования, либо для считывания данных», — объяснил Игнат.

Среди типов дронов с парашютами — «Орлан-10», «Орлан-30», Supercam и другие. Они оснащены парашютами, чтобы безопасно возвращаться на базу после выполнения задания. Парашюты также могут срабатывать при поражении дрона огнем.

Реклама

Новые кадры из Харькова подтверждают, что российские разведывательные БпЛА все чаще используют парашюты для защиты своей техники и безопасности выполнения миссий.

Напомним, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что РФ длительное время накапливала ресурсы для проведения более длительных атак и сознательно избивает по гражданской инфраструктуре по всей территории Украины, в частности, в Днепре, Львове, Ивано-Франковске и Виннице.

Также ранее речь шла о том, что Россия сменила тактику и бьет по Украине днем. Постные массированные удары врага по Украине существенно истощают силы противовоздушной обороны и снижают их эффективность в последующих атаках.