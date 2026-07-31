Дроны / © ТСН

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Российские реактивные ударные беспилотники по сложности обнаружения и перехвата стали соразмерны с крылатыми ракетами, а большинство традиционных средств противодействия Shahed против них неэффективны.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.

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По его словам, российские войска не стоят на месте и продолжают совершенствовать средства ведения войны, в частности, создавая новые модификации на базе ударных БпЛА.

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«Враг, к сожалению, не стоит на месте и продолжает разрабатывать и совершенствовать свои средства ведения войны. В том числе это касается и ударных систем типа "Шахед" и появления на базе них так называемых реактивных беспилотников. И здесь, в первую очередь, если мы говорим о появлении реактивных беспилотников, фактически можем констатировать, что эти платформы по сложности обнаружения, перехвата и противодействия соразмерны с обычными крылатыми ракетами», — рассказал Богдан Долинце.

По словам специалиста, большинство средств, которыми обычно сбивают стандартные «Шахеды», не работают против новых реактивных дронов, которые по своим характеристикам фактически стали сверхлегкими крылатыми ракетами.

Эксперт добавил, что кроме высокой скорости и других технических преимуществ, враг намеренно пускает ракеты и дроны над жилыми кварталами. Поэтому украинской ПВО намного сложнее их выявлять и сбивать, поскольку военные пытаются не наносить ущерб мирным населенным пунктам. Россияне используют эту тактику, чтобы защитить свои средства поражения от уничтожения.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Россия, вероятно, впервые в этом году применила против Украины северокорейскую баллистическую ракету. Ею могли ударить по селу Радушное близ Кривого Рога, где погибли люди.

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Ранее мы писали, что россияне разрабатывают наземные пусковые установки для крылатых ракет S8000 «Бандероль». Это может создать серьезные проблемы для украинской ПВО из-за неожиданности атак.

Кстати, украинские военные установили очередной высотный рекорд перехвата, уничтожив вражескую технику в небе, где обычно летают пассажирские лайнеры.

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