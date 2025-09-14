- Дата публикации
-
Категория
Украина
Российские "Шахеды" атакуют Украину: где опасность
Россияне запустили беспилотники по нескольким направлениям.
Вечером 14 сентября русские войска запустили беспилотники по Украине. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Мониторинговые каналы информируют, что россияне запустили дроны из районов Курска, Брянска и Орла. Кроме того, еще на трех локациях готовятся к потенциальным запускам. Количество БпЛА в настоящее время уточняется.
По данным Воздушных сил по состоянию на 23:00 БпЛА фиксируют:
на западе Харьковской области, курсом на Полтавщину;
в центральной части Черниговщины, дрон постоянно меняют курс;
в центральной части Полтавщины, курс юго-западный;
восточнее Полтавы, курс южный.
Кроме того, сообщается об активности вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях.
Карта тревог по состоянию на 23:20
Напомним, около 21:50 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников. БПЛА двигались в направлении столицы из Броваров Киевской области.
Заметим, что вечером в Нежине снова раздавались взрывы . Город атаковали беспилотники. Одна из улиц осталась без электроснабжения. Возникла авария на линии электропередачи.