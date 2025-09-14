Российские "Шахеды" атакуют Украину: где опасность

Беспилотник.

Вечером 14 сентября русские войска запустили беспилотники по Украине. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Мониторинговые каналы информируют, что россияне запустили дроны из районов Курска, Брянска и Орла. Кроме того, еще на трех локациях готовятся к потенциальным запускам. Количество БпЛА в настоящее время уточняется.

По данным Воздушных сил по состоянию на 23:00 БпЛА фиксируют:

на западе Харьковской области, курсом на Полтавщину;

в центральной части Черниговщины, дрон постоянно меняют курс;

в центральной части Полтавщины, курс юго-западный;

восточнее Полтавы, курс южный.

Кроме того, сообщается об активности вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях.

Карта тревог по состоянию на 23:20

Карта тревог на 23:20 воскресенья, 14 сентября.

Напомним, около 21:50 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников. БПЛА двигались в направлении столицы из Броваров Киевской области.

Заметим, что вечером в Нежине снова раздавались взрывы . Город атаковали беспилотники. Одна из улиц осталась без электроснабжения. Возникла авария на линии электропередачи.