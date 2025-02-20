Российские "Шахеды" массированно ударили по Одессе: какие последствия (фото)

По меньшей мере, один человек травмирован.

Поздним вечером 19 февраля российская оккупационная армия РФ массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. В городе возникло много пожаров.

Фото последствий показали в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Отмечается, что в результате удара возникли пожары в общепите и в складском здании, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.

Пострадал один человек. Так, в больницу был госпитализирован 55-летний мужчина. Медики оценивают его состояние – как средней степени тяжести.

Фото

Армия РФ ударила по Одессе ночью на 20 февраля. / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Армия РФ ударила по Одессе ночью на 20 февраля. / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Армия РФ ударила по Одессе ночью на 20 февраля. / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Как сообщалось, Россия нанесла массированный удар по Одессе. Несколько тысяч жителей одного из районов Одессы остались без света из-за повреждения инфраструктуры.

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