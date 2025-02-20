Российские "Шахеды" массированно ударили по Одессе: какие последствия (фото)

По меньшей мере, один человек травмирован.
Поздним вечером 19 февраля российская оккупационная армия РФ массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. В городе возникло много пожаров.
Фото последствий показали в пресс-службе ГСЧС Одесской области.
Отмечается, что в результате удара возникли пожары в общепите и в складском здании, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.
Пострадал один человек. Так, в больницу был госпитализирован 55-летний мужчина. Медики оценивают его состояние – как средней степени тяжести.
Фото
Как сообщалось, Россия нанесла массированный удар по Одессе. Несколько тысяч жителей одного из районов Одессы остались без света из-за повреждения инфраструктуры.