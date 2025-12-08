Российские "Шахеды" с ракетами "воздух-воздух": это может быть проблемой для вертолетов

Российские «Шахеды» / © Украинское радио

Для украинских истребителей F-16 проблем нет, это может быть проблемой для самолетов старого типа и для вертолетов.

Таким образом, основатель компании-производителя БПЛА «Первый контакт» Валерий Боровик прокомментировал в эфире «Украинского Радио» информацию об обнаружении на российской дроне «Шахед» бортового вооружения в виде ракеты класса «воздух-воздух».

Такой случай является единичным. Это угроза не для наземных целей, а для охотников за российскими дронами, отмечает эксперт. Что нужно для противодействия «Шахедам» с ракетой? Следует хорошо детектировать «Шахеды», которые могут находиться в хвосте наших вертолетов или самолетов. И оперативно передавать эту информацию пилотам, резюмирует Боровик.

Это угроза не наземным целям, не наземной инфраструктуре гражданского населения. Это угроза для наших охотников, которые охотятся за «Шахедами», «Ланцетами», дронами, ударными мощностями летящего воздухом противника. Эта ракета была разработана еще при Советском Союзе. В разработке и оснащении этой ракеты участвовали еще украинские предприятия: нежинский завод «Прогресс», «Арсенал». Мой товарищ, бывший руководитель одного из оборонных предприятий Укроборонпрома, немного больше рассказал, что эта ракета не простая, серьезно проектировалась с советских времен и там довольно сложная головка наведения по визуалу. И она до сих пор может быть актуальна, просто не так активно использовалась. Русские нашли ему применение. Она летит примерно на 10 км. Вес самой ракеты 43 кг, а до 50 кг самая пусковая установка, электроника и так далее. Она как раз совпадает с тяжестью той боевой части боеголовки, которая может нести «шахед». Это где-то 50-60 кг. И потому они заменили эту боеголовку ракетой. Ракета может прибавлять проблем самолетам старого изготовления. Для F-16 проблем практически нет, потому что у них есть система отслеживания пуска и полета ракет, и они могут эффективно отклоняться от действия этой ракеты. Все летающие у нас средства должны быть оборудованы тепловыми ловушками, тогда ты отклоняешься от траектории полета ракеты, а тепловые ловушки на себя забирают эту ракету, имитируя полет самолета. И это может быть проблемой для самолетов старого типа, а также для вертолетов.

Что для нужно делать для противодействия? Нужно хорошо детектировать «Шахеды», которые могут находиться в хвосте наших вертолетов или самолетов. И оперативно передавать эту информацию пилотам. Это могут быть радарные системы, системы детекции разных компаний. Нужно, чтобы оперативная информация была предоставлена пилотам, управляющим нашими транспортными средствами, участвующими в обезвреживании, просто патрулировании территории или обезвреживании «шахедов» и ударных мощностей противника.

Не думаю, что очень много таких ракет R-60 есть у России, но определенный объем есть. Могут десятки тысяч находиться в России. У нас, вероятно, тоже есть, не думаю, что очень много.

На российской дроне «Шахед» впервые обнаружили бортовое вооружение в виде ракеты класса «воздух-воздух». Об этом сообщил 1 декабря нынешнего года специалист по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов. «Сегодня впервые на „Шахеде“ была обнаружена ракета класса воздух-воздух Р-60. Данная комбинация предназначена для уничтожения вертолетов и самолетов тактической авиации, охотящихся за „Шахедами“, — отметил „Флэш“.

Со своей стороны, автор телеграмм-канала «Око гора» констатировал: решение россиян оснащать «Шахеды» ракетами класса «воздух-воздух» R-60 технически интересно, но, скорее всего, это единичный случай. «Не думаю, что оно будет эффективным. „Шахед“ плохо подходит как носитель», — резюмирует «Глаз гора».

