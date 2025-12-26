ТСН в социальных сетях

Российские "Шахеды" снова атаковали энергосистему: на Волыни тысячи людей остались без света

В результате ударов российских дронов около 8 тысяч абонентов в Волынской области остались без электроснабжения

Дроны РФ атаковали Волынь

Дроны РФ атаковали Волынскую область

Пятница, 26 декабря, для жителей Волынской области оказалась неспокойной. Воздушная тревога была объявлена несколько раз, а враг целился в энергетические объекты.

О последствиях атаки сообщил начальник Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий.

Куда целил враг

По словам главы области, российские «Шахеды» снова атаковали объекты критической инфраструктуры.

Больше всего досталось двум районам — Камень-Каширскому и Ковельскому, где тревога звучала дважды. Также сирены включали в Луцком районе.

Последствия удара

Главное последствие атаки – перебои с электричеством.

"В настоящее время без энергоснабжения - около 8 тысяч абонентов ", - отметил Рудницкий.

К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших: информации о погибших или травмированных нет.

На местах попадания уже работают энергетики и аварийные службы. Восстановительные работы продолжаются, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет.

Напомним, этой же ночью россияне обстреляли Николаевщину . В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили, часть региона оставалась без света.

