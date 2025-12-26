- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 597
- Время на прочтение
- 1 мин
Российские "Шахеды" снова атаковали энергосистему: на Волыни тысячи людей остались без света
В результате ударов российских дронов около 8 тысяч абонентов в Волынской области остались без электроснабжения
Пятница, 26 декабря, для жителей Волынской области оказалась неспокойной. Воздушная тревога была объявлена несколько раз, а враг целился в энергетические объекты.
О последствиях атаки сообщил начальник Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий.
Куда целил враг
По словам главы области, российские «Шахеды» снова атаковали объекты критической инфраструктуры.
Больше всего досталось двум районам — Камень-Каширскому и Ковельскому, где тревога звучала дважды. Также сирены включали в Луцком районе.
Последствия удара
Главное последствие атаки – перебои с электричеством.
"В настоящее время без энергоснабжения - около 8 тысяч абонентов ", - отметил Рудницкий.
К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших: информации о погибших или травмированных нет.
На местах попадания уже работают энергетики и аварийные службы. Восстановительные работы продолжаются, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет.
Напомним, этой же ночью россияне обстреляли Николаевщину . В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили, часть региона оставалась без света.