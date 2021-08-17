Российские силовики рано утром ворвались в дома крымских татар в разных районах оккупированного полуострова: их задержали (фото)

Российские силовики рано утром ворвались в дома крымских татар в разных районах оккупированного полуострова: их задержали (фото)

Силовики провели сразу пять обысков в оккупированном Россией Крыму.

Российские силовики в незаконно аннексированом Крыму утром 17 августа провели сразу пять обысков в домах крымских татар. После обысков их задержали.

Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность".

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Федеральная служба безопасности РФ, ОМОН пришла в четыре утра с обысками в Нахимовский и Балаклавский районы Севастополя, а также в Бахчисарайский и Симферопольский районы оккупированного полуострова.

В поселке Строгановка в Симферопольском районе российские силовики устроили обыски в имама Раифа Февзиева. Адвокат Эдем Семедляев заявляет, что силовики не пустили его в дом, а двор по периметру окружили люди в балаклавах и масках.

"Я с пяти утра стою возле дома Раифа, в дом меня не пропускают. Я подошел к ОМОНу сообщил, что я адвокат и прибыл для участия в следственных мероприятиях, но меня не пускают без объяснения причин. На данные действия силовиков будет подана жалоба в прокуратуру ", — заявил правозащитник.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, обыски также проходят в домах местных активистов:

Джаббара Бекирова в селе Терновка в Балаклавском районе Севастополя,

Заура Абдуллаева в селе Холмовка в Бахчисарайском районе,

Рустема Таирова в селе повороте Нахимовского района Севастополя,

в селе Фруктовое в Рустема Мурасова, который ночью вернулся из Ростова-на-Дону, куда ездил на объявление незаконного приговора по делу так называемой "алуштинской группе" по сфабрикованному уголовному делу "Хизб ут-Тахрир".

По итогам "следственных мероприятий" российские силовики задержали пятерых человек. Российские силовики в оккупированном Крыму ситуацию не комментируют.

Мать Рустема Мурасова Гульнар рассказала, что во время обысков силовики изъяли 150 тысяч рублей, 500 долларов и 100 евро. По ее словам, часть этих средств принадлежит знакомым семьи, а часть дали Рустему для восстановления подтопленного жилья. Жена Заура Абдуллаева рассказала, что мужчину сразу взяли в наручники и начали обыск. У Абдулаева изъяли телефон.

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"Пришли около 4 часов утра. Я услышала стуки, шум, какой-то скрежет ворот. Дверь входную не выламывали, муж сам открыл. Тут же они его скрутили и на пол. Одели наручники. Следователь стал читать статью. Я уже смотрела, чтобы они ничего не подкинули. Зная последние события, наблюдала. Пока мужу читали постановление, его в наручниках завели в зал, начался обыск. У мужа сахарный диабет второго типа, ему нужно покушать, чтобы пить лекарства. Обыск начали с коридора, диваны подняли посмотрели, в спальне. Понятыми были три девочки. Я их не знаю. У мужа изъяли телефон", — рассказала о том, как происходил обыск мужа Заура Абдуллаева, Эмине Абдуллаева.

"Еще раз страна-оккупант прибегает к преследованию и запугиванию крымских татар. Обыски являются грубым нарушением международных норм, в частности статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции — право на уважение частной и семейной жизни", — написала Денисова.

Денисова призвала мир усилить давление на РФ для остановки нарушений прав человека на территории оккупированного Крыма.

"Призываю международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ, с целью прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма", — добавила она.

Напомним, в незаконно оккупированной Евпатории, в Крыму, российские силовики 22 июля устроили обыск в доме крымских татар. Оккупанты ворвались в дом 57-летнего Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы Ибрагимова.

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