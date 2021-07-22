Российские силовики снова ворвались с обыском в дом крымских татар (фото)

Российские силовики снова ворвались с обыском в дом крымских татар (фото)

К дому крымских татар приехала скорая помощь.

В незаконно оккупированной Евпатории, в Крыму, российские силовики 22 июля устроили обыск в доме крымских татар. Оккупанты ворвались в дом 57-летнего Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы Ибрагимова.

Об этом сообщают активисты общественного объединения "Крымская солидарность" в Facebook.

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Известно, что в доме, где происходят обыски, проживает 9 человек, четверо из них — несовершеннолетние дети. По словам соседей, жена Али — Гульвира Ибрагимова из окна дома просила прохожих вызвать скорую помощь. Медики приехали около 10 утра.

После обыска дома оккупанты увезли Мустафу Ибрагимова в магазин, принадлежащий семье, устроив обыск и там.

Подробности выясняются. Причины обысков не уточняются. Российские силовые ведомства ситуацию публично не комментируют.

Напомним, в июне ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию прекратить репрессии против крымских татар.

Как сообщалось, в аннексированном Крыму "суд" незаконно осудил председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Его обвиняют "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года.

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