Российские "Смерчи" обстреляли в Николаеве дома, магазины и детские площадки: видео

Российские "Смерчи" обстреляли в Николаеве дома, магазины и детские площадки: видео

Оккупанты на юге Украины, продолжая подготовку к псевдореферендумам, не прекращают обстрелы оставленных ими населенных пунктов, держа местных жителей в психологическом напряжении.

Так, захватчики снова нанесли удар по Николаеву реактивными системами залпового огня "Смерч". В результате обстрела повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины. Кассетные боеприпасы падали на детские площадки и двор учебного заведения. Информация о потерпевших уточняется.

Об этом сообщило сегодня, 28 апреля, Оперативное командование "Пивдень".

По данным военных, в Одесской области над Черным морем силы противовоздушной обороны сбили беспилотник-разведчик. Враг продолжает обследование местности для обнаружения уязвимых к ракетным ударам мест.

Корабельная группировка Черноморского флота РФ продолжает блокаду северо-западной части Черного моря. Поэтому угроза ракетных ударов с моря и временно оккупированного Крыма остается высокой.

"Расшатывание ситуации в Приднестровье имеет все признаки классической "кремлевской методички". Поэтому, Силы обороны юга Украины готовы к противодействию по всем направлениям", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 апреля российские оккупанты ракетами обстреляли село Шевченково Николаевской области.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, на 28 апреля на Южнобужском направлении российские войска основные усилия сосредотачивают на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Читайте также: