Российские СМП создают ряд сюжетов о "гуманности" и "человечности" оккупантов — Генштаб

А в соцсетях продолжается распространение контента, который отрицательно освещает ВСУ.

Работники российских СМП (Средства Массовой Пропаганды, прим.) на территории Украины снимают ряд сюжетов о якобы человечности оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб в утренней сводке.

"Имеются многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов о якобы гуманности и человечности солдат захватчиков. Также, в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, которое негативно освещает деятельность Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе ВСУ отметили, что с начала суток российский оккупант продолжил нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины. Также захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.

"Действуя коварно, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, совершают обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах. Так, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов", — добавили в Генштабе.

Несмотря на это, группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.