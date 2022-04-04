Российские солдаты и их руководители, не погибшие сейчас, обязательно будут привлечены к ответственности в будущем — Шмыгаль

Российские солдаты и их руководители, не погибшие сейчас, обязательно будут привлечены к ответственности в будущем — Шмыгаль

Премьер отметил, что "как нацисты 80 лет назад хотели окончательно решить "еврейский вопрос", так Россия сейчас хочет окончательно решить "украинский вопрос".

Российские солдаты и их руководители, не погибшие сейчас, обязательно будут привлечены к ответственности в будущем. Сделаем для этого все необходимое.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Произошедшее в Буче, Гостомеле, Ирпене, Мотыжине и других городках и селах вокруг Киева — это иллюстрация этого зла. Это один из эпизодов их страшных преступлений, которые прямо сейчас так же происходят в Мариуполе, Изюме, Харькове, в Херсонской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях", – отметил он.

Шмыгаль отметил, "как нацисты 80 лет назад хотели окончательно решить "еврейский вопрос", так Россия сейчас хочет окончательно решить "украинский вопрос".

"Но так не будет. Кто к нам с мечом придет — тот от меча и погибнет", — подчеркнул он.

Напомним, в понедельник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Буча, Ирпень и Стоянка возле Киева. В этих населенных пунктах российские оккупанты осуществляли геноцид украинцев. Они грабили дома мирных жителей, а самих людей похищали, пытали, издевались, убивали. Населенные пункты подверглись значительным разрушениям от артиллерийских обстрелов и авиударов.

Читайте также: