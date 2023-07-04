Российские солдаты пытались проникнуть на Сумщину: убиты два местных жителя

Ранения получил один человек.

Российские военные пытались проникнуть на территорию Сумской области. Погибли двое гражданских. Кроме того, был ранен один человек.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивнич".

Действия россиян называют очередным "террористическим актом".

"3 июля стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта и ранении еще одного в результате попытки проникновения врага на территорию нашего государства", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет расследование обстоятельств трагедии. В командовании в очередной раз призывали жителей приграничных территорий эвакуироваться из опасных районов и населенных пунктов, расположенных близко к врагу.

Российская ДРГ пытались проникнуть в Сумскую область. Есть погибшие гражданские. / Фото: Оперативное командование "Север"

В свою очередь, в Офисе генпрокурора сообщили о начале досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны.

"В Шосткинском районе вблизи с. Ходыно Шалыгинского общества под обстрел попали два транспортных средства", — рассказали в ведомстве.

Как сообщалось, утром 4 июля россияне обстреляли из артиллерии Херсон – есть жертвы. В результате утреннего удара по Херсону погибли два горожан. Мужчина и женщина получили травмы несовместимые с жизнью

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