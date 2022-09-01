Российские спецназовцы разбегаются, чтобы не воевать в Украине

Они пишут рапорты на увольнение, или просто убегают с поля боя.

Об этом рассказывает журналист Роман Цымбалюк.

"Военнослужащие 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854, Хабаровск) разбегаются, чтобы не участвовать в "специальной военной операции" на территории Украины. Да, многие отказались, а другие просто увольняются. Следует отметить, что все бригады СПН ВС РФ понесли огромные потери во время "специальной военной операции" на территории Украины, потому что их просто используют как пехоту, а не для выполнения их задач", - написал журналист.

Напомним, что российские кафиры попытались провести наступательные действия на Авдеевском направлении. ВСУ сдержали вражеский штурм.

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