Российские спецслужбы перед вторжением соврали Путину по поводу настроений в Украине: в ЦПД рассказали, почему

Российские спецслужбы откровенно врали Путину о настроениях в Украине. В частности, идея о том, что украинцы радостно примут российские войска, была выдумкой.

Так, Центр противодействия дезинформации, работающий при СНБО, проанализировал статью The Washington Post, в которой говорилось о просчетах российских спецслужб перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

Результаты своего анализа ЦПД обнародовали в Телеграмме.

Отмечается, что у ФСБ России была информация, свидетельствовавшая о нелегкой войне с Украиной. В частности, были проведены опросы, согласно которым идея о том, что российские войска будут радоваться приветствоваться, была выдумкой.

Так, по результатам опросов, 48% украинцев были готовы воевать, защищая страну, и только 2% приняли бы появление российских войск как "освобождение".

ЦПД предполагает причину предоставления сфальсифицированной оценки возможностей в этой войне:

попытка угодить Кремлю;

оперирование источниками, пользующимися собственной выгодой в свержении правительства Украины.

"Таким образом, долголетняя практика Кремля навязывать свою "правду" привела к тому, что даже разведке пришлось скрыть реальные факты", — подчеркнули в ЦПД.

Напомним, в статье The Washington Post также отмечается, что российские спецслужбы подготовили два марионеточных правительства на случай захвата Киева перед полномасштабным вторжением в Украину. Среди "кандидатов", которые должны возглавить украинское правительство, были экс-президент Виктор Янукович и задержанный нардеп Виктор Медведчук.

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