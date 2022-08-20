Российские спецслужбы перед вторжением соврали Путину по поводу настроений в Украине: в ЦПД рассказали, почему

Российские спецслужбы откровенно врали Путину о настроениях в Украине. В частности, идея о том, что украинцы радостно примут российские войска, была выдумкой.
Так, Центр противодействия дезинформации, работающий при СНБО, проанализировал статью The Washington Post, в которой говорилось о просчетах российских спецслужб перед началом полномасштабного вторжения в Украину.
Результаты своего анализа ЦПД обнародовали в Телеграмме.
Отмечается, что у ФСБ России была информация, свидетельствовавшая о нелегкой войне с Украиной. В частности, были проведены опросы, согласно которым идея о том, что российские войска будут радоваться приветствоваться, была выдумкой.
Так, по результатам опросов, 48% украинцев были готовы воевать, защищая страну, и только 2% приняли бы появление российских войск как "освобождение".
ЦПД предполагает причину предоставления сфальсифицированной оценки возможностей в этой войне:
- попытка угодить Кремлю;
- оперирование источниками, пользующимися собственной выгодой в свержении правительства Украины.
"Таким образом, долголетняя практика Кремля навязывать свою "правду" привела к тому, что даже разведке пришлось скрыть реальные факты", — подчеркнули в ЦПД.
Напомним, в статье The Washington Post также отмечается, что российские спецслужбы подготовили два марионеточных правительства на случай захвата Киева перед полномасштабным вторжением в Украину. Среди "кандидатов", которые должны возглавить украинское правительство, были экс-президент Виктор Янукович и задержанный нардеп Виктор Медведчук.
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