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Российские спецслужбы планируют серию терактов для нагнетания антиукраинской истерии — ГУР Минобороны Украины

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Российские спецслужбы планируют серию терактов для нагнетания антиукраинской истерии — ГУР Минобороны Украины

ФОТО: социальные сети

Враг планирует теракты на своей территории.

В России спецслужбы планируют устроить теракты, чтобы усилить антиукраинские настроения среди населения.

Об этом сообщают в ГУР Минобороны.

"Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгород или одному из городов Крыма", — заявил начальник ГУР Мнобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов .

По его словам, провальное выполнение плана по мобилизации в России заставляет путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше настроить его против украинцев.

"Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". Вполне возможно, что эти теракты будут подаваться как месть украинцев за Бучу и Краматорск как оправдание жестокости против украинского мирного населения", – подчеркнул начальник ГУР.

Кирилл Буданов добавил, что в последнее время в России разгоняют антиукраинскую истерию, в Куурской области роют окопы, нагнетается паника о предстоящем наступлении украинских добровольцев и работе украинских диверсионных групп.

По его мнению, очень символично, что правление Путина началось с гэбэшных терактов против российских многоквартирных домов, ставших основанием для уничтожения Чечни. А теперь, похоже, оно заканчивается теми же методами.

Напомним, что Россия продолжает отводить свои войска из Беларуси для передислокации на Восток Украины и продолжения ведения боевых действий, сообщают в Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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