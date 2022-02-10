Российские спецслужбы пытались использовать украинских "титушек" для провокаций на территории РФ — СБУ

Действиями украинских граждан страна-агрессор планировала оправдать дальнейшую эскалацию на границах нашего государства.

Сотрудники СБУ задержали трех граждан Украины, которые по заказу российских спецслужб планировали провокаций против населения на территории Российской Федерации.

Как сообщили в четверг, 10 февраля, в пресс-службе СБУ, Россия могла использовать такие действия украинцев для оправдания дальнейшего давления на наше государство.

По данным следствия, троих жителей Киевской области, которые являются выходцами из криминальных кругов, для выезда в Россию должны были обеспечить поддельными документами. Они должны были сформировать две группы по пять человек в каждой, выезд первой из них был запланирован в ближайшие дни.

“Злоумышленникам разработали пошаговую инструкцию действий, а всю подробную информацию они должны были получить уже на месте, в РФ. За участие в провокациях обещали по $4 тысячи каждому", – сообщили в СБУ.

Украинских "титушек" задержали. По месту их проживания в Киеве и в Киевской области провели обыски, во время которых изъято огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов лиц, которых должны были отправить в РФ для совершения провокаций.

В СБУ сообщили, что задержанные были тренерами в спортивных клубах контактных единоборств и "неоднократно привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины".

Среди инцидентов, к которым, как считают в СБУ, причастны задержанные, - акты вандализма над памятником Степану Бандере в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе, совершенные в октябре-декабре 2021 года.

"Кроме того, один из задержанных создал так называемое "силовое крыло", в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды. Группа получила задание участвовать в проплаченных массовых беспорядках в центре столицы в конце января 2022 года и спровоцировать драки. Однако тогда стражи порядка сработали на опережение и не допустили реализации такого плана”, — сообщили в СБУ.

По данным украинской спецслужбы, российские кураторы, уверявшие украинских "титушек", что после выполненного задания их отправят домой, планировали показательно ликвидировать их во время задержания.

В отношении задержанных возбуждено уголовное производство по статье о госизмене.

СБУ также опубликовала записи телефонных разговоров завербованных украинцев и показания задержанных.

Напомним, ранее в Министерстве обороны США сообщили о поводе, который Москва может использовать для вторжения в Украину. В частности, речь идет об обнародованном пропагандистском видео с телами погибших. В Пентагоне говорят, что Россия может обнародовать сфабрикованную видеозапись с якобы нападением либо на своей территории, либо на русскоязычное население на Востоке Украины.

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