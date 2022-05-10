Российские спецслужбы собирали данные о готовности жителей Ивано-Франковска к обороне: видео

Российские спецслужбы пытались собрать данные о готовности жителей Ивано-Франковска к обороне.

Сотрудники ФСБ России вышли на жителя Ивано-Франковской области, ранее занимавшегося перевозками работников в Россию, и пытались у него узнать информацию о настроениях людей. Их интересовало, готовы ли мужчины защищать Украину, много ли местных жителей выезжает за границу и как проводится проверка подозрительных лиц на блокпостах.

Об этом сегодня, 10 мая, сообщили в Управлении СБУ в Ивано-Франковской области.

Контрразведка СБУ установила местного перевозчика, с 2012 года регулярно возившего трудовых мигрантов в Россию. В 2019 году на пункте пропуска "Троебортное" его задержали сотрудники ФСБ. Один из них тогда предложил украинцу сообщать ФСБ информацию о коррумпированных работниках российской таможни. Таким образом, представитель вражеской спецслужбы завязал с украинцем контакт.

После 24 февраля 2022 года сотрудник ФСБ вышел на перевозчика через Viber и после формальных фраз стал спрашивать: есть ли в обществе паника; много ли людей выезжают за границу; не призывают ли перевозчика в ряды ВСУ или ТРО; какие формирования сил обороны дежурят на блокпостах; какая проверка осуществляется при прохождении блокпостов.

"Важной для обороны Украины информации мужчина не передал. О том, что на него вышел сотрудник ФСБ, и о его заинтересованности информацией разведывательного характера он сообщил СБУ", — рассказали в спецслужбе.

СБУ призывает граждан не подвергаться провокациям и попыткам российских спецслужб собрать информацию и ни в коем случае не соглашаться на сотрудничество с представителями агрессора. Спецслужба отмечает, что предоставление в условиях военного положения иностранному государству помощи в проведении разведывательно-подрывной деятельности наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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