Российские спецслужбы создали фейковый немецкоязычный сайт, чтобы дискредитировать Зеленского в ЕС

Российские спецслужбы создали фейковый Интернет-портал, чтобы дискредитировать президента Украины в странах Западной Европы.

В среду, 7 сентября, появился фейковый сайт для немецкой аудитории, чтобы подорвать авторитет украинского президента Владимира Зеленского в странах Европы. Его запуск должен был состояться 30 сентября.

"По данным ГУР МОУ, российские спецслужбы создали фейковый Интернет-портал, направленный на дискредитацию Президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы", — говорится в сообщении Офиса президента.

Об этом сайте нет никакой информации на официальных ресурсах Офиса президента Украины, никаких заявлений Владимира Зеленского.

Кроме того, у сайта есть признаки мошеннического ресурса. В ОПУ отмечают, что портал создан для присвоения средств под видом фонда помощи Украине. Проект напоминает классическую финансовую пирамиду.

"Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и брать информацию исключительно с официальных страниц президента Украины и Офиса главы государства", — подчеркнули в Офисе президента.

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