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Российские спецслужбы готовили нападение на Ермака: детали операции
СБУ сорвала планы российских спецслужб по ликвидации Дениса Ермака.
Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать Дениса Ермака, брата руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.
Об этом сообщает CБУ.
Цель теракта и роль Андрея Ермака
По словам Василия Малюка, россияне планировали совершить теракт до 15:00 15 мая, чтобы повлиять на переговорный процесс в Стамбуле, где в этот день должна была состояться встреча. Андрей Ермак входил в состав украинской делегации, и ликвидация его брата могла бы оказывать давление на переговоры.
«Сделать задуманное россиянам мы не дали», — подчеркнул Малыш.
Денис Ермак служит снайпером в Главном управлении разведки (ГУР) в Иностранном легионе. Также эффективно уничтожает врага с помощью дронов. Большинство времени он находится на линии боевого столкновения. Однако враг планировал ликвидировать его в Киеве с помощью взрывного устройства, когда оно вернется из боевого задания.
Исполнитель, взрывчатка и полный контроль СБУ
Малыш рассказал, что исполнителем был молодой, «наглый» харьковчанин — грамотный инженер, способный профессионально изготовить взрывное устройство. Прибыв в Киев, он снял квартиру. Пока исполнитель покупал необходимые компоненты для самодельного взрывного устройства, СБУ установила видео- и аудиоконтроль в квартире. Полностью отслеживали ход событий. Кроме того, было совершено техническое проникновение в его телефон. Это позволило зафиксировать многочисленные разговоры с кураторами, подробно руководившими процессом.
«Четыре ночи исполнитель занимался только взрывчаткой. Днем он отсыпался, ночью начинал все мастерить, сам делал детонатор. Общий вес, который он „накрутил“, был 2,5 кг. Плюс поразительные элементы», — отметил Глава СБУ.
Россияне планировали активировать СВП дистанционно по месту жительства Дениса Ермака.
Классическая схема «втемную» и срыв операции
Василий Малюк подчеркнул, что россияне очень торопились. Исполнителю поручили просто передать посылку после того, как он позвонит в дверь и ему откроют, что является классической схемой использования втемную.
Исполнитель приобрел два телефона, один из которых был подключен к взрывчатке.
«Однако благодаря профессионализму СБУ этого удалось не допустить», — резюмировал Василий Малюк.
Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Россия готовила сразу несколько покушений на высших украинских чиновников, в том числе на него самого, главу ГУР Кирилла Буданова.
Один из самых громких сценариев российских спецслужб предусматривал попытку физического устранения президента Украины Владимира Зеленского в польском аэропорту Жешув. Об этом рассказал Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
По его словам, враг планировал совершить покушение с помощью FPV-дрона или снайперской винтовки. Для реализации этой операции Москва привлекла завербованного польского военного пенсионера.