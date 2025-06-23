Российские спецслужбы готовили нападение на Ермака: детали операции

СБУ задержала коллаборанта / © СБУ

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Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать Дениса Ермака, брата руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Об этом сообщает CБУ.

Цель теракта и роль Андрея Ермака

По словам Василия Малюка, россияне планировали совершить теракт до 15:00 15 мая, чтобы повлиять на переговорный процесс в Стамбуле, где в этот день должна была состояться встреча. Андрей Ермак входил в состав украинской делегации, и ликвидация его брата могла бы оказывать давление на переговоры.

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«Сделать задуманное россиянам мы не дали», — подчеркнул Малыш.

Денис Ермак служит снайпером в Главном управлении разведки (ГУР) в Иностранном легионе. Также эффективно уничтожает врага с помощью дронов. Большинство времени он находится на линии боевого столкновения. Однако враг планировал ликвидировать его в Киеве с помощью взрывного устройства, когда оно вернется из боевого задания.

Детали сделки от СБУ / © СБУ

Исполнитель, взрывчатка и полный контроль СБУ

Малыш рассказал, что исполнителем был молодой, «наглый» харьковчанин — грамотный инженер, способный профессионально изготовить взрывное устройство. Прибыв в Киев, он снял квартиру. Пока исполнитель покупал необходимые компоненты для самодельного взрывного устройства, СБУ установила видео- и аудиоконтроль в квартире. Полностью отслеживали ход событий. Кроме того, было совершено техническое проникновение в его телефон. Это позволило зафиксировать многочисленные разговоры с кураторами, подробно руководившими процессом.

Переписка с русскими спецслужбами. / © СБУ

«Четыре ночи исполнитель занимался только взрывчаткой. Днем он отсыпался, ночью начинал все мастерить, сам делал детонатор. Общий вес, который он „накрутил“, был 2,5 кг. Плюс поразительные элементы», — отметил Глава СБУ.

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Россияне планировали активировать СВП дистанционно по месту жительства Дениса Ермака.

Классическая схема «втемную» и срыв операции

Василий Малюк подчеркнул, что россияне очень торопились. Исполнителю поручили просто передать посылку после того, как он позвонит в дверь и ему откроют, что является классической схемой использования втемную.

Исполнитель приобрел два телефона, один из которых был подключен к взрывчатке.

«Однако благодаря профессионализму СБУ этого удалось не допустить», — резюмировал Василий Малюк.

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Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Россия готовила сразу несколько покушений на высших украинских чиновников, в том числе на него самого, главу ГУР Кирилла Буданова.

Один из самых громких сценариев российских спецслужб предусматривал попытку физического устранения президента Украины Владимира Зеленского в польском аэропорту Жешув. Об этом рассказал Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

По его словам, враг планировал совершить покушение с помощью FPV-дрона или снайперской винтовки. Для реализации этой операции Москва привлекла завербованного польского военного пенсионера.