"Российские свиньи": после атаки на Киев теннисист Долгополов призвал бить по всей РФ

Украинский теннисист и военный Александр Долгополов

Реклама

Известный украинский теннисист и военный Александр Долгополов резко осудил очередную атаку на Киев 23 сентября. Спортсмен опубликовал эмоциональное сообщение с призывом наносить ответные удары по Москве и всей РФ.

Об этом говорится в заявлении защитника в соцсети X.

Реклама

Долгополов осудил русский удар по столице. Он отметил, что удар был нанесен по учебному заведению, где на занятиях находились студенты.

Реклама

«Российские свиньи атакуют университет, переполненный студентами, во время учебных занятий. Вы видели, чтобы западные «ватники» возмущались так же, как после атак на московские нефтеперерабатывающие заводы? Так и думал», — говорится в заявлении спортсмена.

Также он заявил, что в ответ Украина должна наносить удары по территории России.

«Подобные удары должны наноситься по Москве и по всей России. Мы делаем недостаточно», — добавил Долгополов.

Атака на Киев 23 сентября — какие последствия

Напомним, с утра 23 сентября российские войска массированно атакуют Киев дронами: два человека погибли, количество пострадавших возросло до 25. Удары зафиксировали в нескольких районах:

Реклама

в Голосиевском БпЛА повредили бизнес-центр, нежилое здание и объект инфраструктуры;

в Соломенском — магазин и нежилую многоэтажку;

в Святошинском зафиксировано падение обломков.

Дроны также атаковали фармзавод «Дарница» и железнодорожную инфраструктуру, ранив железнодорожника, Центральный вокзал уцелел. Враг попал по автозаправочному комплексу UKRNAFTA. Дрон попал недалеко от одного из корпусов Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Новости партнеров

Новости партнеров