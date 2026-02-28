Кирилл Буданов / © Getty Images

Российских терактов в Украине вроде взрывов во Львове в ближайшее время может стать гораздо больше. Силовые структуры и украинское общество должны быть готовы к таким диверсиям агентов Кремля.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью журналистам национального телемарафона.

По его словам, очевидно, что военно-политическое руководство государства-агрессора решило сейчас «активировать такую опцию» в ведении войны против Украины.

При этом Буданов отметил, что российские спецслужбы проводят «дешевые операции низкого уровня», которые прекратятся, если украинские правоохранители будут оперативно реагировать на такие случаи и демонстрировать, что каждая попытка предательски заработать «легкие» российские деньги влечет за собой неотвратимое наказание.

«В каждом таком случае [терактов в Украине] исполнители уже были схвачены. Это тоже будет сейчас влиять на людей, которые смотрят на это все. Потому что, когда ты видишь, что за каждый такой поступок на следующий же день или в тот же день задерживаются люди и им пожизненное светит, начнут задумываться», — пояснил экс-руководитель ГУР.

Что известно о теракте во Львове

Напомним, недавно правоохранители обнародовали новые детали дела о теракте во Львове. К нему причастна 18-летняя харьковчанка, которая вызвала полицию на место взрывов. Она должна была получить за выполнение «задания» 100 долларов.

Как сообщалось ранее, подозреваемую в совершении теракта задержали в приграничном районе Старого Самбора. Ею оказалась 33-летняя жительница Костополя Ровенской области Ирина Саветина.

По данным следствия, женщина действовала по указаниям кураторов из ФСБ, собственноручно изготавливая взрывные устройства по онлайн-инструкциям. Взрывчатку она заложила в мусорные баки, что было зафиксировано камерами наблюдения.

Во время обысков по месту жительства задержанной изъяли доказательства ее противоправной деятельности. Женщине сообщили о подозрении в совершении террористического акта и незаконном обращении с оружием.