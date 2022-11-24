Российские террористы ничего не достигли и не смогут: гендиректор ДТЭК сообщил о состоянии энергосистемы Украины

ДТЭК возобновил работу своих электростанций и электросетей после беспрецедентной атаки РФ.

В Украине возобновлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры: больниц, водоканалов. Идет постепенное подключение бытовых потребителей.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, во всех регионах Украины, где работают специалисты компании, свет есть во всех объектах критической инфраструктуры, также идет постепенное подключение бытовых потребителей.

"Украинская энергосистема выстояла. Российские террористы, мечтавшие лишить нас света, ничего не добились. И никогда этого не смогут. В ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована. Российские террористы никогда не достигнут своих целей – они не запугают нас и не заставят отказаться от своих принципов", – добавил Тимченко.

Тимченко добавил, что атаки на энергетическую инфраструктуру – это военное преступление, за которое будут отвечать все виновные, учитывая так называемых российских "энергетиков", помогающих оккупантам выбирать целые атаки.

"Украина устояла, выдержит и победит. И никакие террористические атаки по гражданской инфраструктуре этого не изменят. Мы будем со светом, а вы навсегда останетесь во тьме", – заявил Максим Тимченко.

Напомним, в среду, 23 ноября, враг нанес массированный обстрел по Украине – погибли гражданские люди.

Во время ракетного террора РФ в Киевской области во время тревоги мужчине оторвало голову обломком ракеты.

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