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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Российские треки в центре Львова: чем закончилась выходка двух женщин на элитном автомобиле — подробности

Правоохранители оперативно установили личности женщин, чье поведение в центре Львова возмутило соцсети.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Полиция установила лиц женщин, устроивших скандал в центре Львова

Полиция установила лиц женщин, устроивших скандал в центре Львова / © Департамент коммуникации Нацполиции Украины

ВоЛьвове установили водитель и пассажирка Range Rover, которые в центре города громко слушали российскую музыку и показывали непристойные жесты прохожим. Обе женщин составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Российская музыка в центре Львова: что известно об инциденте с Range Rover

Инцидент произошел 5 ноября на перекрестке улиц Тадеуша Костюшко и Сечевых Стрельцов. На видео, которое распространили в соцсетях, виден Range Rover с киевской регистрацией. Автомобиль двигался с открытыми окнами, а из его салона громко раздавалась русская музыка. За рулем находилась женщина с электронной сигаретой, а пассажирка показывала прохожему непристойный жест.

Правоохранители обнаружили видео 10 ноября во время мониторинга социальных сетей.

«Публикацию по видео, на котором было зафиксировано правонарушение, полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей», — отметили в полиции Львовской области.

Тогда стражи порядка начали проверку для установления причастных лиц.

© Facebook

13 ноября полиция Львовской области сообщила о результатах поиска. Ими оказались две гражданки в возрасте 32 и 34 года, временно проживающие на Львовщине. Одна из женщин была за рулем внедорожника, другая — на пассажирском сиденье.

На обоих правонарушительниц составили административные протоколы за мелкое хулиганство, а также провели с ними профилактические беседы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске 47-летняя местная жительница публично подожгла флаг Украины в центре города. Очевидцы зафиксировали инцидент и распространили видео в Сети. Вскоре полицейские задержали женщину, а следователи открыли уголовное производство из-за надругательства над государственными символами.

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