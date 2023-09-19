Российские ударные БпЛА направляются на запад Украины - Воздушные силы

Беспилотники пролетели через Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую и Винницкую области.

Военные сообщили, что вражеские ударные БПЛА направляются в сторону западных регионов Украины.

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Об этом говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.

"Хмельницкая область — угроза ударных БПЛА. Группы ударных БПЛА через Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую и Винницкую области в направлении западных областей", — говорится в сообщении.

Также воздушная тревога была объявлена в Черновицкой и Житомирской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 сентября враг атаковал южные регионы несколькими волнами ударных дронов "Шахед".

Кроме того, мы ранее информировали, что 18 сентября Россия нанесла удар по Украине, выпустив ракеты и дроны.

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