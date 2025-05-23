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Российские ударные дроны кружат по Украине: направление движения
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками ночью.
В ночь на 23 мая 2025 года россияне запустили в воздушное пространство Украины беспилотники.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
Новая группа вражеских ударных БПЛА из Луганщины – на Харьковщину.
Несколько групп вражеских ударных БПЛА на юге и в центре Черниговской области — курсом на Киевщину.
БпЛА на востоке Днепропетровщины — курсом Донецкой области.
Несколько групп "шахедов" на юге Хмельнитчины - курсом на запад.
Группа вражеских ударных БПЛА на Черниговщину, в районе Нежина – курсом на Киевщину.
БПЛА на востоке Киевщины - курсом на запад.
"Шахеды" на севере Черкасской области - курсом на Киевщину.
Несколько групп "шахедов" на юге Тернопольщины - курсом на Черновицкую, Ивано-Франковскую области.
БпЛА на востоке Днепропетровщины - курсом на юго-запад.
Напомним, что ранее в Кропивницком произошла серия взрывов.
Тревога на Кировоградщине была объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения.