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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Российские ударные дроны кружат по Украине: направление движения

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © Associated Press

В ночь на 23 мая 2025 года россияне запустили в воздушное пространство Украины беспилотники.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

  • Новая группа вражеских ударных БПЛА из Луганщины – на Харьковщину.

  • Несколько групп вражеских ударных БПЛА на юге и в центре Черниговской области — курсом на Киевщину.

  • БпЛА на востоке Днепропетровщины — курсом Донецкой области.

  • Несколько групп "шахедов" на юге Хмельнитчины - курсом на запад.

  • Группа вражеских ударных БПЛА на Черниговщину, в районе Нежина – курсом на Киевщину.

  • БПЛА на востоке Киевщины - курсом на запад.

  • "Шахеды" на севере Черкасской области - курсом на Киевщину.

  • Несколько групп "шахедов" на юге Тернопольщины - курсом на Черновицкую, Ивано-Франковскую области.

  • БпЛА на востоке Днепропетровщины - курсом на юго-запад.

Напомним, что ранее в Кропивницком произошла серия взрывов.

Тревога на Кировоградщине была объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения.

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