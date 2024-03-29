Российские удары по энергосистеме Украины: почему государство-агрессор атакует весной — эксперт

Удары российской армии по энергосистеме Украины никак не связаны с временами года, а являются частью военной доктрины государства-агрессора.

Об этом заявил в эфире телеканала "Киев24" военный аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, военная доктрина РФ предусматривает превентивные удары по энергетической инфраструктуре противника с целью принуждения к капитуляции.

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"Соответственно, россияне будут и дальше настойчиво выполнять те пункты, которые в ней [военной доктрине] заложены. А именно: дальнейшее нанесение ударов по объектам критической инфраструктуры, причем до мая месяца”, — считает Снегирев.

Эксперт утверждает, что зимний период или выборы президента РФ в этом контексте являются второстепенными факторами, "притянутыми за уши".

Напомним, в ночь на 29 марта РФ массированно атаковала объекты энергетики. Повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

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