Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские удары по энергосистеме Украины: почему государство-агрессор атакует весной — эксперт

Российские удары по энергосистеме Украины: почему государство-агрессор атакует весной — эксперт

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины / Фото: ТСН.ua

Военная доктрина РФ предусматривает превентивные удары по энергетической инфраструктуре противника.

Удары российской армии по энергосистеме Украины никак не связаны с временами года, а являются частью военной доктрины государства-агрессора.

Об этом заявил в эфире телеканала "Киев24" военный аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, военная доктрина РФ предусматривает превентивные удары по энергетической инфраструктуре противника с целью принуждения к капитуляции.

"Соответственно, россияне будут и дальше настойчиво выполнять те пункты, которые в ней [военной доктрине] заложены. А именно: дальнейшее нанесение ударов по объектам критической инфраструктуры, причем до мая месяца”, — считает Снегирев.

Эксперт утверждает, что зимний период или выборы президента РФ в этом контексте являются второстепенными факторами, "притянутыми за уши".

Напомним, в ночь на 29 марта РФ массированно атаковала объекты энергетики. Повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация