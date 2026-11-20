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В восьми областях Запада Украины ввели усиленные графики отключений электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении Укрэнерго и областных энергетических компаний.

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«Из-за российских атак обесточены потребители в Киеве и десяти областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской», — говорится в сообщении.

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Жесткие ограничения действуют во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатье, Буковине и Хмельнитчине. Причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

В «Укрэнерго» сообщили, что ремонтные бригады уже работают на поврежденных объектах везде, где это позволяет ситуация безопасная. В то же время часть восстановительных работ пока невозможно проводить из-за угрозы повторных ударов.

Самая сложная ситуация с графиками наблюдается в отдельных районах Тернопольщины и Буковины.

Напомним, в ночь на пятницу, 20 ноября, российские войска атаковали Украину баллистикой и ударными беспилотниками. В Киеве зафиксированы попадания и пожары, шесть погибших. В Харькове в результате атаки повреждено медучреждение, ранены.

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К утру под массированной атакой дронов и крылатых ракет оказались западные области Украины. Взрывы звучали в Хмельницком, Ивано-Франковске, во Львове — двое погибших.

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