Российские удары снова накрыли Херсонщину: трое погибших, много пострадавших

Херсон / © Getty Images

Реклама

Российские войска в течение суток обстреливали населенные пункты Херсонской области, применяя авиацию, артиллерию и беспилотники. В результате атак погибли три человека, еще 19 жителей региона были ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Реклама

Под российскими ударами оказались десятки населенных пунктов области.

Реклама

Какие населенные пункты Херсонщины атаковала РФ

Берислав, Урожайное, Станислав, Александровка, Костырка и Дарьевка

Высокое, Нововоскресенское, Степановка, Чернобаевка, Красное и Новорайск

Золотая Балка, Софиевка, Кизомис, Широкая Балка, Антоновка и Огромное

Садовое, Никольское, Миловое, Михайловка, Ольговка и Осокоровка

Томина Балка, Тягинка, Чаривне и Херсон

Из-за обстрелов повреждения получили шесть многоэтажных домов и 40 частных домов. Также разрушения получили административное здание, газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили.

Напомним, Херсон остался без электроэнергии из-за повреждения объекта критической инфраструктуры после ночной атаки. После удара по критической инфраструктуре Пунктт незламності перевели в усиленный режим работы. Также известно, что в Херсоне из-за обесточивания возникли перебои с водоснабжением.

Сейчас Херсон ежедневно подвергается атакам российских дронов и артиллерии, гибнут люди. Россияне обстреливают город из РСЗО, нацеливаясь на гражданские объекты.

Оккупанты также используют дроны и артиллерию, атакуя критическую инфраструктуру и охотясь за людьми и машинами в городе.

Реклама

Новости партнеров