Российские удары ухудшают макроэкономические прогнозы для Украины — МВФ

Международный валютный фонд отслеживает последствия ракетных ударов и учтет их при следующем пересмотре программы для Украины.

Массированные ракетные и воздушные удары, наносимые террористической российской армией по украинской мирной инфраструктуре, могут повлиять на макроэкономические прогнозы для Украины в ближайшей перспективе.

Об этом в четверг, 4 апреля, сообщила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак в ответ на вопрос "Укринформ".

По ее словам, последствия ракетных ударов будут учтены в макроэкономических рамках последующего пересмотра программы для Украины.

Представитель МВФ отметила, что российская агрессия в Украине повлияла на мировую экономику, вызвав рост цен на продовольствие, а также энергоносители. Это также привело к глобальному кризису стоимости жизни, от чего пострадали, в частности, страны с низким уровнем дохода.

"Конечно, больше всего пострадала экономика Украины и народ Украины", — подчеркнула Козак.

Напомним, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что экономика Украины смогла восстановить стабильность во время полномасштабной войны с Россией, но в 2024 году ситуация снова может осложниться.

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