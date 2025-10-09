Российские удары вывели из строя более половины газодобычи Украины накануне зимы: какой выход

Газодобыча

Недавние российские удары уничтожили более половины внутренней добычи природного газа в Украине, что, вероятно, заставит пострадавшую от войны страну потратить 1,9 миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов США) на импорт топлива, чтобы пережить грядущую зиму.

Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщили союзникам в Киеве ранее на этой неделе, массированный российский обстрел, нацеленный на Харьковскую и Полтавскую области 3 октября, вывел из строя примерно 60% газодобычи страны, по словам людей, осведомленных о ситуации. Они попросили об анонимности, поскольку обсуждения являются приватными.

Газовая инфраструктура Украины, которая могла удовлетворить внутренний спрос до полномасштабного вторжения России, с начала этого года испытывает все более интенсивные ракетные и дроновые удары.

Если удары продолжатся, Украина ожидает, что до конца марта ей нужно будет закупить около 4,4 миллиарда кубометров газа стоимостью почти 2 миллиарда евро, по словам источников, знакомых с деталями. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.

С момента атак Украина обратилась к своим партнерам по Группе семи (G7) с просьбами о предоставлении оборудования для ремонта своей энергосистемы и повторила давние запросы относительно большего количества систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры. Страна также ищет финансовую поддержку, чтобы оплатить необходимый импорт газа.

«Россия будет делать все, чтобы мы не добывали свой газ», — сказал журналистам в Киеве в понедельник Президент Украины Владимир Зеленский. «Они будут делать все. Защитить это будет сложно. Задача — иметь деньги на импорт газа, чтобы у людей был газ».

Газ необходим во время часто суровых зим в Украине, где домохозяйства почти полностью зависят от этого топлива для отопления. Россия каждую зиму с момента своего вторжения в феврале 2022 года нацеливается на энергетическую инфраструктуру страны, чтобы взорвать моральный дух гражданского населения и его поддержку сопротивления войне Москвы.

В этом году Украина уже закупила 4,58 миллиарда кубометров газа у иностранных поставщиков, включая 3,67 миллиарда с конца прошлого отопительного сезона. Хотя Киев ранее оценивал, что к концу этого года потребности страны в импорте составят 5,8 миллиарда, он сообщил союзникам ранее на этой неделе, что эта цифра может возрасти из-за российских атак, по словам источников.

Точное количество газа, необходимое Украине, будет зависеть от ряда факторов, включая скорость ремонта поврежденных объектов и влияние любых будущих авиаударов, заявила во вторник министр энергетики Светлана Гринчук.

Национальная энергетическая компания Украины «Нафтогаз» отказалась от комментариев, но в сообщении на LinkedIn ее генеральный директор Сергей Корецкий сообщил, что провел «продуктивную» встречу с представителями G7 и побеседовал с Международным валютным фондом и другими партнерами.

«Наши партнеры понимают всю сложность ситуации», — написал он.

Рост рисков и международная помощь

Ключевой риск для Киева в том, что повреждение внутренней добычи может ухудшиться, поскольку и Украина, и Россия продолжают наращивать удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Украина также наносила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в попытке сократить огромные доходы, которые Москва получает от экспорта энергоносителей и затем направляются на военные усилия.

Россия усилила свои удары после того, как Украина в начале года остановила транзит российского трубопроводного газа в Европейский Союз.

Хотя Украина пережила предыдущие зимы с помощью генераторов и поддержки гражданского населения во время зимних отключений электроэнергии, растет обеспокоенность тем, что повреждения от ряда недавних атак не удастся отремонтировать до конца зимы.

И расходы растут. По оценкам осведомленных источников, счет за экстренный ремонт энергетики составляет около 758 миллионов евро.

Украина также ищет средства для приобретения перехватчиков дронов и военных средств большей дальности для защиты от атак. В понедельник Зеленский призвал союзников помочь оплатить очередную партию американского вооружения.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейская комиссия уже рассматривают дополнительную помощь по поддержке энергетического сектора Украины, по словам источников. «Нафтогаз» уже получил кредит в размере 500 миллионов евро от ЕБРР в августе для финансирования экстренных закупок и получил кредит на 300 миллионов евро от ЕИБ в начале этого месяца.

«Комиссия глубоко обеспокоена ущербом, нанесенным Россией энергетической инфраструктуре Украины», — сказала Анна Каиса Итконен, спикер Комиссии по вопросам энергетики. «Мы остаемся в тесном контакте с Украиной по поводу общей энергетической ситуации в стране».

Напомним, с началом осени Россия усилила массированные атаки на энергетические объекты Украины, чтобы создать масштабные блекауты зимой. В частности, в ходе ночной атаки 5 октября Россия целенаправленно поразила объекты газовой инфраструктуры.