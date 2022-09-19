Способствовали процветанию орды: российские варвары разрушили уникальных "половецких баб" IX-XIII века на Харьковщине

Разрушение было обнаружено после деоккупации Изюма.

Об этом сообщает Ukrainian Art History в твиттере.

"Русские оккупанты уничтожили памятники сакрального искусства половцев — половецкие каменные бабы (датируются IX-XIII вв.), расположенные на горе Кременец близ Изюма", — говорится в сообщении.

Российские заинтересованные памятники великолепного творения Павловцев — Polovtsian stone women (dating from IX-XIII centuries), которые находятся на территории Кремнетов близ Иисуса (в настоящее время) @ua_industrial_e pic.twitter. — Russian Art History (@rus_arthistory) September 18, 2022

Историческая справка:

Каменные половецкие бабы на горе Кременец датированы IX-XIII веком. Они изображают мужчин-воинов и женщин, и, несмотря на примитивность, дают определенное представление о виде кочевников, их одежде, украшениях и вооружениях. Половцы, создавшие большинство этих каменных идолов, использовали их в качестве идолов для почитания своих предков. Редко встречаются женские статуи. Они давали воинам поддержку и силу, непобедимость в битве и бессмертии. Мужские фигуры, которых большинство, олицетворяли отца-покровителя рода, его почитание способствовало благополучию и процветанию орды.

Ранее стало известно, из какой бригады военные, которых замучили кафиры и зарыли под Изюмом.

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