Российские власти планируют сдать значительные территории оккупированной Херсонщины: в ISW рассказали почему

Оккупаны готовят условия, чтобы хоть как-то оправдать наступление ВСУ.

Российские власти, вероятно, создают информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление своих войск из темасово захваченных населенных пунктов Херсонской области, а также деоккупацию ВСУ значительных территорий региона.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что готовят людей к отступлению российских войск гауляйтер — "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо, а также генерал Сергей Суровикин, назначенный командующим войной против Украины.

"Заявления Суровикина и Сальдо, вероятно, являются попыткой создать информационные условия для полного отступления россиян за Днепр, в результате чего город Херсон и другие значительные территории в Херсонской области уступят наступающим украинским войскам", — считают в ISW.

Такие действия российского военного руководства специалисты Институт связывают с уроком предыдущих информационных и оперативных неудач во время недавнего украинского контрнаступления в Харьковской области. Именно поэтому в РФ, вероятно, пытаются смягчить информационные и оперативные последствия неспособности защититься от успешного украинского наступления.

Ситуация в Херсонской области

ВСУ с начала октября уволили более 50 населенных пунктов Херсонщины. В Херсонской ОВА рассказали об успехах ВСУ возле Берислава.

Российско-оккупационная "власть" Херсонщины 18 октября объявила о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра. Молил, из-за опасности затопления. Ведь украинские силы "готовят" теракт на Каховской ГЭС, заявил гауляйтер Владимир Сальдо.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что украинская армия может выбить российских оккупантов из Херсона в течение нескольких недель.

В свою очередь советник Офиса президента Алексей Арестович убежден: россияне решили покинуть Херсон, чтобы спасти последнюю боеспособную пехоту и задействовать ее для захвата Донецкой области.

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