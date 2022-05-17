Российские военнослужащие "устраивают" себе переломы конечностей, чтобы не ехать воевать в Украину

Военнослужащие ВС РФ не стремятся участвовать в "спецоперации" в Украине, поэтому придумывают всяческие способы, как этого избежать.
Чаще россияне ломают себе одну из конечностей.
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
Военнослужащие ВС РФ, наслушавшиеся о плачевных для россиян последствиях "спецоперации" и еще не задействованные в ней, всеми возможными путями пытаются избежать поездки в Украину.
"Поступает много информации о том, что военные в пунктах постоянной дислокации покупают медицинские справки, свидетельствующие о невозможности выполнять боевые задания. Те, кому не удается приобрести себе справку или найти болезнь, прибегают к самоувечью (преимущественно ломают себе руку)", — сообщает журналист.
Напомним, что после многочисленных потерь среди личного состава на территории Украины военнослужащие 24-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 55433, Шилово, Новосибирская область, РФ) массово отказываются от участия в специальной военной операции и пишут рапорты на увольнение.
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