Российские военнослужащие "устраивают" себе переломы конечностей, чтобы не ехать воевать в Украину

Российские военнослужащие "устраивают" себе переломы конечностей, чтобы не ехать воевать в Украину

Военнослужащие ВС РФ не стремятся участвовать в "спецоперации" в Украине, поэтому придумывают всяческие способы, как этого избежать.

Чаще россияне ломают себе одну из конечностей.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

Военнослужащие ВС РФ, наслушавшиеся о плачевных для россиян последствиях "спецоперации" и еще не задействованные в ней, всеми возможными путями пытаются избежать поездки в Украину.

"Поступает много информации о том, что военные в пунктах постоянной дислокации покупают медицинские справки, свидетельствующие о невозможности выполнять боевые задания. Те, кому не удается приобрести себе справку или найти болезнь, прибегают к самоувечью (преимущественно ломают себе руку)", — сообщает журналист.

Напомним, что после многочисленных потерь среди личного состава на территории Украины военнослужащие 24-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 55433, Шилово, Новосибирская область, РФ) массово отказываются от участия в специальной военной операции и пишут рапорты на увольнение.

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