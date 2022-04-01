Российские военные берут в заложники детей и прикрываются ими, как живым щитом

Российские военные берут в заложники детей и прикрываются ими, как живым щитом

Оккупанты захватывают детей в заложники ради собственной безопасности.

Оккупанты используют украинских детей как живой щит при перемещении колонн техники.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Фиксируются не редкие случаи, когда оккупационные войска используют украинских детей как живой щит для военной техники. По сообщениям местных жителей, в селе Новый Быков (Черниговская область) российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель этих действий — страхование колонны военной техники на марше", – сообщают разведчики.

Кроме того, российские военные используют детей в качестве заложников для гарантии, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам. Случаи использования детей для прикрытия зафиксированы в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.

Случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксирует украинская сторона и международные институты. Информацию о каждом из них передадут в международные уголовные суды.

"Оккупанты обязательно понесут ответственность за каждое совершенное военное преступление", — добавили в ГУР.

Напомним, оккупанты в Сумской области выводят ночью мирных жителей к своей технике, чтобы избежать уничтожения.